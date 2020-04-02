امغيب: تركيا خرقت كل الأعراف والمواثيق الدولية بإرسالها بارجة قبالة الشواطئ الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن البارجة التركية التي ترسو قبالة الشواطئ الليبية هي خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية حيث تقصف من وسط المياه الإقليمية بكل عنجهية المدن الليبية.

امغيب تساءل في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت أي عنوان سوف يضع المجتمع الدولي هذا الاعتداء الصارخ.

وأكد على أن الجيش هزم الأتراك واوجعهم على الأرض شرق مصراتة وفي قاعدتها الجوية وفي قاعدة معيتيقة والوطية وفي كل محاور القتال بطرابلس فلم يجدوا أمامهم إلا القصف من البحر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية