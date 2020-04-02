مجلس الوزراء يتخذ جملة من القرارات لصالح الهيئة العامة للكهرباء

أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية أمس جملة من القرارات التي قضت بمنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء بإجراء تعاقدات لتنفيذ عدة مشروعات في عدد من البلديات.

القرارات تضمنت في مجملها الإذن للهيئة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتوريد وتركيب محطات جديدة ومحولات لمعالجة المختنقات في ضعف التيار الكهربائي، وتوريد مواد توزيع وتوصيلات في عدد من المدن والمناطق، كما شملت القرارات القيمة المالية المحددة لكل مشروع، والتي سيتم تسييلها حسب الجاهزية للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

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