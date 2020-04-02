برلماني مصري: الأراضي الليبية أصبحت مقبرة لإرهابيي ومرتزقة أردوغان

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن حسين أبو جاد التحية إلى الجيش الوطني الليبي لنجاحه بالتصدي وسحق عدد من الضباط والخبراء الأتراك بعد استهداف منصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن الذخيرة في مصراتة.

أبو جاد وفي بياناً له نقله موقع “البوابة نيوز” المصري أمس الأربعاء قال إنه على الرغم من الأوضاع المأساوية داخل تركيا بسبب تفشى وباء كورونا وانهيار الاقتصاد التركى وازدياد حدة المعارضة ضد النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان فإن هذا الديكتاتور لا يزال يمارس أعماله الإجرامية والإرهابية داخل ليبيا مستغلا مواجهة العالم وليبيا أيضا مع فيروس كورونا.

وأشاد النائب المصري بنجاح الجيش الوطني الليبي في إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن جميع محاولات رجب طيب أرودغان لاحتلال ليبيا والسيطرة على مقدرات النفط والثروات الليبية سيكون مصيرها الفشل بعد أن أصبحت الأراضي الليبية مقبرة لكل إرهابيي ومرتزقة أردوغان.

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