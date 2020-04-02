المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقدم 8 قواعد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

ليبيا – نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس 8 قواعد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في حال إضطر المواطنين الخروج من المنازل لشراء المستلزمات.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن انتقال الفيروس من شخص لآخر يكون عن طريق إما الملامسة أو التعرض لرذاذ السعال أو العطس لشخص مصاب، مضيفاً:” ولتفادي ذلك عليك اتباع 8 نصائح تغير فيها من عاداتك خاصة بعدما ثبت للعلماء حتى الآن أن الفيروس يمكن أن يبقى على بعض الأسطح لأكثر من ثلاثة أيام”.

وتابع:” وحتى الآن لا يزال هناك جدل حول انتقال الفيروس عن طريق الهواء،ولكن الثابت أنها تنتقل بالهواء إذا عطس أو سعل شخص مصاب في مكان معين حيث يمكن أن يصيب الرذاذ أشخاصا آخرين، كما يمكن أن يبقى الفيروس لفترة معينة فعالا في الهواء ويمكن أن يلتقطه شخص آخر من دون أن يدري”.

كما أشار إلى أن فيروس كورونا المستجد مثل بقية الفيروسات هو كائن مجهري غير حي ولكنه يكون فعالا عندما يصل للخلية الحية في الجسم المضيف.

وطالب المركز المواطنين التعامل مع كل شيء خارج المنزل على أنه مصدر لنقل العدوى والمحافظة على مسافة لا تقل عن مترين مع الآخرين في المحيط والتعامل معاملة اليدين على أنها سلاح للعدو وهو الفيروس،داعياً إلى التوقف عن المصافحة وعدم لمس الوجه أو ملامسة العينين أو الفم.

وقال :” عند الذهاب للتسوق في المتاجر تجنب لمس الأسطح المختلفة ولكن إذا كنت تريد أن تسير ومعك عربة تسوق عليك تعقيم مقبضها بشكل جيد،وحاول أو تبقي معك معقمات يمكن أن تستخدمها ولا تفترض أنك ستجد مناديل معقمة عند مدخل المتجر”.

ونصح المركز بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالنقود الورقية والمعدنية وتعقيم اليدين بعد إستخدم النقود أو جهاز الدفع الإلكتروني في المتجر خاصة إذا تطلب الأمر إدخال رقم سري أو التوقيع الإلكتروني.

وأضاف :” حاول تناول الطعام الطازج أو الذي يمكن غسله قبل الطهي ويفضل حتى غسل الخضار قبل حفظها في المبرد وإذا كنت من محبي المأكولات المعلبة تأكد من تنظيفها من الخارج بشكل جيد وإذا كنت من محبي مأكولات الوجبات السريعة أو الجاهزة،حاول تجنب استخدام الأوعية البلاستيكية وقم بوضع الطعام في أطباق تمتلكها أنت وأغسل يديك قبل البدء بالأكل”.

وواصل:” إذا خرجت للحدائق أو المتنزهات العامة حاول التزم بالمشي من دون استخدام الألعاب أو المعدات أو المراجيح التي تكون موضوعة في الحدائق في وسائل النقل العام المختلفة تجنب ملامسة الأسطح المختلف، سواء بضغط الأزرار المختلفة أم في قضبان القطارات المختلفة أو حتى خلال الصعود والهبوط على الدرج وحاول بكل جهدك عدم استخدام الحمامات العامة”.

المركز إختتم :” حاول الحفاظ على هدوئك، إذ أنه لا يمكنك حساب كل خطوة خارج المنزل ولكن عليك غسل يديك في كل حين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مستخدما الماء والصابون ويمكنك أيضا استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على كحول بنسبة 60 بالمئة على الأقل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية