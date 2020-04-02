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المسماري يعلن اسقاط طائرة حربية جنوب ابوقرين ويكشف اسماء طاقمها ومصيره

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قيام وسائط الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مقاتلة جنوب منطقة أبوقرين شرق مصراتة.

وقال المسماري في بيان مقتضب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الطائرة التي اسقطت من طراز L39 تابعة لقوات مصراتة، وتم اسقاطها ظهر اليوم جنوب منطقة ابوقرين.

وكشف المسماري عن مقتل طاقم الطائرة على اثر سقوطها وهم الطيار عبدالنبي العريق ومساعده ابراهيم فرج .

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المشهد

المشهد

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  • البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قفص البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق

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  • البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قصف البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق

    رد