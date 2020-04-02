المسماري يعلن اسقاط طائرة حربية جنوب ابوقرين ويكشف اسماء طاقمها ومصيره

تعليقات
-
البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قفص البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق
-
البارجة التركية كانت قد تحصلت على الاذن المسبق من امريكيا حسب مصدر موثوق من حكومة الوفاق , العالم يرى تركيا تجلب المرتزقة وتنزل للساحة الليبية على اعلى مستوى. اين القوات المصرية الذين اتاهم الخطر التركي ولماذا لم يتم قصف البارجة وقد تعاهدوا في السابق, اين الخارجية الليبية لماذا لم تعمل مراسلات مع الصين وباكستان والهند والدول العربية والاتحاد الافريقي والاوربي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق
أضف تعليقـك