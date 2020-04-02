برلماني: إيطاليا في صدارة الدول الراعية للسلام في ليبيا من خلال عملية “إيريني” 

قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، إنه من خلال المهمة الأوروبية الجديدة “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فإن إيطاليا تحتل موقع الصدارة في تعزيز عملية السلام.

وأضاف البرلماني الإيطالي المنتمي لحركة خمس نجوم: “مرة أخرى، تحتل إيطاليا موقع الصدارة في تعزيز عملية السلام في ليبيا المنهارة والبحر المتوسط بأكمله”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكر كاستالدو أن إضفاء الطابع الرسمي على مهمة إيريني هو خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق الاستقرار في البلاد، مضيفا: “وقف إمدادات الحرب شرط ضروري لتحقيق التهدئة الكاملة للمنطقة، على الرغم من أنها ليست كافية”.

وشدد كاستالدو على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإقناع أطراف النزاع ورعاتهم الإقليميين بأن هذا الوضع من عدم اليقين والعنف الدائم غير مستدام للجميع ولاسيما للشعب الليبي.

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