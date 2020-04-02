ويليامز: الأولوية القصوى هي تفعيل الهدنة الإنسانية من أجل محاربة كورونا

قالت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن الأولوية القصوى للبعثة الآن هي وقف القتال وتفعيل الهدنة الإنسانية من أجل التركيز على محاربة انتشار فيروس كورونا.

ويليامز حذرت في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، من استمرار القتال في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة على ليبيا حسب قولها، مؤكدة أن البعثة الأممية ملتزمة بالمضي قدما في المسارات الثلاثة.

وأشارت ويليامز إلى أن هذه المسارات هي خطة العمل التي يتم العمل عليها، معربة عن أملها في المضي قدما فيها، موضحة أن التحدي الكبير الآن يكمن في كيفية عقد اجتماعات تفرضها جائحة كورونا، وغيرها من التحديات الأخرى، مؤكدة السعي إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدما في هذه المسارات.

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