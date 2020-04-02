السباعي: يجب على الرئاسي قطع كل الموارد المالية على المتمردين ومحاربتهم حتى يخضعوا لسلطان الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الشورى الارهابية إن “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يزعم والقائلون بقوله، بأنه توافقي وجاء لليبيين كلهم على اختلاف مشاربهم وبالتالي فالرئاسي مُلزم بدفع كل الالتزامات المالية لكل الليبيين حفتر وجنوده وبلدياته وهلم جرا”.

السباعي أضاف في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”ما صفة هذا المواطن الليبي التي جاءت حكومة الوفاق لخدمته؟ هل المواطن الذي يخرج على حكومة الوفاق، ويحشد عليها مجموعة من الليبيين لمحاربتها، ويتنكر لها ولا يعترف بها ويحشد لها كل الإمكانيات لإسقاطها ويحارب جيشها ويقتل مواطنيها ويهدم بيوتهم ويهجرهم…إلخ؟”.

وتابع :”هل هذا المواطن ملزمة حكومة الوفاق بدفع مرتبه وكل الالتزامات المالية التي عليه؟ فليس أمامنا إلا أحد جوابين لا ثالث لهما الجواب الأول نعم حكومة الوفاق ملزمة بدفع مرتب من هذا صفته فإن قلتم بهذا القول قلنا لكم أتحداكم أن تأتوني بحكومة واحدة في العالم تفعل فعلكم هذا، ها هي الحكومات الغربية والشرقية (جيبو ولوا واحد دار زي هبالكم هذا)”.

وأردف :”هل لك أن تتصور مثلاً أن بشار الأسد يدفع في مرتبات المعارضة السورية؟! ولك أن تتأمل النفاق الغربي هنا يطلبون من الرئاسي دفع مرتبات جنود حفتر وفي حالة بشار يغضون الطرف”.

السباعي أشار إلى أن “الجواب الثاني: لا غير ملزمة بدفع رواتب المتمردين على الدولة بل يجب قطع كل الموارد المالية عليهم ومحاربتهم حتى يخضعوا لسلطان الدولة.. باهي، تقدر تسأل الرئاسي ليش يدفع في كل مرتبات المتمردين والخارجين عن القانون؟ وليردّها عليّ إن استطاع”.

وإختتم “دعوى التوافق انتقائية ولا تشمل كل الليبيين بل هناك تيار فبرايري تم إقصاءه بالكامل وهذه قضية يعرفها القاصي والدّاني وليست موضوع النقاش الآن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية