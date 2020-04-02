بالصور.. مشاهد حظر التجول تجمع الليبيين ضد «كورونا»

على مدار الأيام القليلة الماضية، جمعت قرارات حظر التجول الليبيين في مواجهة جائحة «كورونا»، بمختلف مناطق ليبيا.

وكان انتشار الأجهزة الأمنية والعسكرية لتطبيق قراري حظر التجول الصادر عن الحكومتين هو القاسم المشترك غرب وشرق وجنوب البلاد. ورصدت الصور التي سجلت خلال ساعات الحظر انتشارًا واسعًا لرجال الشرطة على مختلف الطرق والميادين، على مدى 24 ساعة، في مشهد لم يألفه الليبيون منذ سنوات.

وفي حين قرر المجلس الرئاسي تمديد ساعات حظر التجول هذا الأسبوع على المناطق التابعة له ليكون اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباح اليوم الثالي، فإن الحكومة الموقتة فرضت حظرا تاما ينتهي غدا الجمعة في المناطق الخاضعة لسلطتها، لكن اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة قررت قصر حظر التجول من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.

وتشهد البلاد إجراءات وقائية على مختلف المستويات التنفيذية والبلدية، تحسبا لفيروس «كورونا» الذي ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة به داخل ليبيا إلى 10 حالات الثلاثاء، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين.

انتشار أمني في تاجوراء لتطبيق حظر التجول بالعاصمة طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

سيارة شرطة تراقب حظر التجول في أحد شوارع مصراتة. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

سيارة شرطة تراقب تطبيق حظر التجول في أحد شوارع مدينة سرت. (بلدية سرت)

عنصرا أمن خلال تطبيق حظر التجول في أحد شوارع مدينة بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

انتشار أمني لمراقبة حظر الدخول والخروج من مدينة أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

انتشار أمني لتطبيق حظر التجول في مدينة سبها. (مديرية أمن سبها)

عناصر الأمن والجيش تطبق حظر التنقل بين أوباري وغات. (مديرية أمن أوباري)

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