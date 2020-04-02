اقتراب شفاء أول مصاب بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن اقتراب شفاء أول حالة إصابة سُجّلت بفيروس كورونا في ليبيا.

وأشار المركز الوطني إلى أن الحالة الصحية للمريض البالغ من العمر 73 عاماً شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مؤكداً تماثله للشفاء بصورة مُرضية.

وقال المركز إن تحليلَين أُجريا للمريض كانت نتائجهما سلبية، بانتظار نتيجة التحليل الأخير للتأكد من خلوه من فيروس كورونا ومنحه الإذن لمغادرة المستشفى في أقرب وقت.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن منذ أسبوع تسجيل أول إصابة بكورونا في ليبيا، لمواطن دخل إلى البلاد يوم 5 مارس الماضي قادماً من المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن ليبيا سجلت حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 126 حالة اشتباه، و139 حالة في الحجر الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية