هذا ما قاله صالح للقائمين على مكافحة كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

02 April, 2020

أعرب رئيس مجلس النواب عقيله صالح عن شكره لمختلف الجهات القائمة على مكافحة فيروس كورونا من الحكومة وللجيش الليبي وقيادته ووزارة الصحة والهيئات والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها واللجنة الوطنية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا ووزارة الداخلية

وبين المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن صالح أعرب عن شكره كذلك لفروع الهلال الأحمر والكشافة والأندية ولكل المتطوعين لمساندة وزارة الصحة والقائمين على التوعية والتعقيم والنظافة في كل المدن والقرى الليبية من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن الليبي.

وقدم صالح التحية لأبناء الشعب الليبي على تعاونهم والامتثال لتعليمات الأجهزة المختصة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم.