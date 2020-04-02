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مصنع يتكفل بتوفير الكمامات الواقية من كورونا في الجميل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنادى الخيرون في مدينة الجميل في ظل أزمة نقص الكمامات داخل الصيدليات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، من أجل سد العجز وتوفير ما يمكن توفيره لقطاع الصحة بالمدينة.

و قام مصنع أبناء ضياف بالجميل بالتبرع لمستشفى الجميل العام وتكفل بحياكة الكمامات والملابس الخاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وقد لاقت هذه المبادرة الخيرة ترحيبا من كافة الجهات المسؤولة بالمدينة، ومن أجل القيام بالعمل في بيئة آمنة قام مكتب الإصحاح البيئي بالمدينة برش وتعقيم المعمل بشكل كامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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