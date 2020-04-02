مصنع يتكفل بتوفير الكمامات الواقية من كورونا في الجميل

تنادى الخيرون في مدينة الجميل في ظل أزمة نقص الكمامات داخل الصيدليات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد، من أجل سد العجز وتوفير ما يمكن توفيره لقطاع الصحة بالمدينة.

و قام مصنع أبناء ضياف بالجميل بالتبرع لمستشفى الجميل العام وتكفل بحياكة الكمامات والملابس الخاصة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وقد لاقت هذه المبادرة الخيرة ترحيبا من كافة الجهات المسؤولة بالمدينة، ومن أجل القيام بالعمل في بيئة آمنة قام مكتب الإصحاح البيئي بالمدينة برش وتعقيم المعمل بشكل كامل.

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