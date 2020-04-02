قام اليوم الخميس عضو المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، محمد عماري زائد، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن زائد اجتمع مع الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة مشيرا إلى الجهود التي بذلت في إعداد لائحة الإيرادات المحلية والعمل المشترك مع وزارتي المالية والحكم المحلي لوضع اللائحة موضع التنفيذ، مؤكدا أن اللجنة العليا قد أحالت مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس /2020 لاعتمادها.

ولفت زائد إلى دور الأمانة العامة في إعداد اللوائح المصاحبة للقانون رقم 59 لسنة 2012 م، والهيكل التنظيمي ومشروع البناء المؤسسي للبلديات وتطوير وتدريب الكوادر المحلية، مشددا على دور الأمانة العامة بصفتها الذراع التنفيذي للجنة العليا لنقل الاختصاصات واستمرار دعم الأمانة في تنفيذ خطة الحكومة لنقل الاختصاصات.