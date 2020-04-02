تونس تسمح لمواطنيها العالقين في ليبيا بالدخول

ذكرت مصادر صحفية في تونس أنه سيتم استقبال 43 شخصا من أهالي القصرين العالقين في ليبيا بعد أن تم إغلاق الحدود البرية بين البلدين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولتان لمواجهة فيروس كورونا.

وقال والي القصرين محمد سمشة إنه سيتم اليوم الخميس وصول الأشخاص العالقين في ليبيا حيث سيدخلون مباشرة إلى المبيت الجامعي المخصص للحجر الصحي الإجباري .

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن علق مجموعة من المواطنين التونسيين الذين كانوا يعملون في ليبيا، حيث اشتكى بعضهم من عدم تعامل السلطات التونسية معهم بإيجابية، على خلاف الجالية التونسية التي جاءت من عواصم أوروبية.

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