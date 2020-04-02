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تونس تسمح لمواطنيها العالقين في ليبيا بالدخول

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر صحفية في تونس أنه سيتم استقبال 43 شخصا من أهالي القصرين العالقين في ليبيا بعد أن تم إغلاق الحدود البرية بين البلدين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولتان لمواجهة فيروس كورونا.

وقال والي القصرين محمد سمشة إنه سيتم اليوم الخميس وصول الأشخاص العالقين في ليبيا حيث سيدخلون مباشرة إلى المبيت الجامعي المخصص للحجر الصحي الإجباري .

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن علق مجموعة من المواطنين التونسيين الذين كانوا يعملون في ليبيا، حيث اشتكى بعضهم من عدم تعامل السلطات التونسية معهم بإيجابية، على خلاف الجالية التونسية التي جاءت من عواصم أوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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