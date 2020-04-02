زكي يبحث مع ستيفاني تفعيل لجنة المتابعة المعنية بليبيا

قالت جامعة الدول العربية، إنها أجرت مشاورات مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للتحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن عملية برلين، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين اليوم.

ونقلت الجامعة أن الأمين العام المساعد حسام زكي، أجرى لقاء الاثنين عبر الفيديو مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تناولا فيه مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية والذي سيتم من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بالالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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