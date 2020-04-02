البحث الجنائي يطالب فروعه بتنفيذ تعليمات وقف التنقل بين المدن

طالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية فروع الإدارات التابعة لها بتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص وقف التنقل بين المدن والتشديد على ذلك.

وطالبت الإدارة فروعها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بالانتشار على الطرق الرئيسية والبوابات والتمركزات، وإغلاق التنقل بين المدن والتشديد على ذلك، والتنسيق مع اللجان المكلفة بمكافحة وباء كورونا من قبل رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتعليمات وزير الداخلية، مشددة على تعرضهم للمساءلة القانونية في حال ضبط أي شخص قادم من مدينة إلى أخرى.

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