لنقي: معظم المبادرات الدولية بشأن ليبيا عمقت الأزمة في البلاد
بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |
02 April, 2020
أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن معظم المبادرات الدولية بشأن ليبيا لم تسهم في حل الأزمة بالبلاد بل زادت من تعقيمها.
وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية تعليقا على إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا إن “معظم المبادرات الدولية بخصوص ليبيا هي “ذر للرماد في العيون ولم تقدم نتيجة أو فائدة لحل الأزمة الليبية بل زادت من عمق الأزمة السياسية والعسكرية بين الأطراف المتصارعة نتيجة التدخلات الخارجية التي زادت من انقسام البلاد وبقاء الحال على ما هو عليه”.
وأضاف لنقي لو كان الاتحاد الأوروبي جادا في حل الأزمة بالبلاد كان بإمكانه أن يمنع دولا أعضاء فيه “ن التدخل السافر في شؤون ليبيا الداخلية ، و يوصي مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارا بمنع التدخل العسكري الأجنبي في الشأن الليبي” مردفا لذلك “يجب ألا نعول على الاتحاد الأوروبي أن يكون له دور إيجابي في الملف الليبي”.
وشدد لنقي على أن أزمة ليبيا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية هي أزمة ثقة
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