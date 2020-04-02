أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن معظم المبادرات الدولية بشأن ليبيا لم تسهم في حل الأزمة بالبلاد بل زادت من تعقيمها.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية تعليقا على إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا إن “معظم المبادرات الدولية بخصوص ليبيا هي “ذر للرماد في العيون ولم تقدم نتيجة أو فائدة لحل الأزمة الليبية بل زادت من عمق الأزمة السياسية والعسكرية بين الأطراف المتصارعة نتيجة التدخلات الخارجية التي زادت من انقسام البلاد وبقاء الحال على ما هو عليه”.

وأضاف لنقي لو كان الاتحاد الأوروبي جادا في حل الأزمة بالبلاد كان بإمكانه أن يمنع دولا أعضاء فيه “ن التدخل السافر في شؤون ليبيا الداخلية ، و يوصي مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارا بمنع التدخل العسكري الأجنبي في الشأن الليبي” مردفا لذلك “يجب ألا نعول على الاتحاد الأوروبي أن يكون له دور إيجابي في الملف الليبي”.

وشدد لنقي على أن أزمة ليبيا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية هي أزمة ثقة