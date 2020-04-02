وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجا للدعم النفسي والاجتماعي

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجا وطنيا للدعم النفسي والاجتماعي تحت شعار من أجل مجتمع متماسك خال من الأمراض، يهدف إلى دعم جميع شرائح المجتمع، ويقدم لهم الخدمة من خلال نخبة من المستشارين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين، حيث خصصت الوزارة أرقاما هاتفية للتواصل المباشر معهم.

وقال مدير إدارة التوعية والتثقيف والإعلام بالوزارة، ورئيس البرنامج الوطني للدعم النفسي والاجتماعي حمدي النحيلي، إن هذا البرنامج برعاية واهتمام من وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، مشيرا إلى أن البرنامج سيغطي كافة المناطق والمدن الليبية دون استثناء.

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