بأوامر من القيادة العامة.. دوريات أمنية تطبق حظر التجول بترهونة

قام جهاز مكتب التفتيش العام بوضع نقاط تفتيش وبوابات ودوريات ثابتة ومتحركة داخل بلدية ترهونة وذلك تطبيقا لقرار حظر التجول في المدينة وضواحيها.

وباشر مكتب التفتيش العام بترهونة بهذه الخطوة بعد تلقيه الأوامر من الحكومة الليبية والقيادة العامة للجيش الوطني من أجل الحد من تنقل المواطنين باستثناء الحالات الضرورية.

وسهّل تجاوب المواطنين مع عملية الحظر المهمة على هذه الدوريات في القيام بعملها على أكمل وجه، إضافة لحثها كل المواطنين على احترام الحظر وإلا سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لكل من يخالف القانون.

ليلا نهارا تعمل الفرق الأمنية على تطبيق قانون الحظر من أجل إبعاد وباء كورونا عن كافة المواطنين خاصة في هذه الأوقات التي تعيش فيها ليبيا ظروفا صعبة.

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