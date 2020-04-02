الداخلية الليبية تمدد حظر التجول حتى 8 أبريل

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ظهر اليوم الخميس، الاستمرار في حظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحاً حتى يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري.

وكشفت الداخلية في قرارها رقم 361، أنها ستستمر في منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص.

واستثنت وزارة الداخلية الجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات حظر التجول.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أقرت حظراً للتجول في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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