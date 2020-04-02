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الداخلية الليبية تمدد حظر التجول حتى 8 أبريل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية ظهر اليوم الخميس، الاستمرار في حظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحاً حتى يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري.

وكشفت الداخلية في قرارها رقم 361، أنها ستستمر في منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص.

واستثنت وزارة الداخلية الجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات حظر التجول.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أقرت حظراً للتجول في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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