وأوضحت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن الطبيب محمد عجرم احتجز من قبل مسلحين يرتدون الزي العسكري مطالبة وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الطبيب محملة الخاطفين ومن يقف ورائهم المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة وحياة الطبيب المحتجز بشكل تعسفي ومخالف لقانون الإجراءات الجنائية الليبي .

وطالبت اللجنة جميع السلطات الليبية باحترام الأطقم والعناصر الطبية والطبية المساعدة وضمان سلامتهم وحمايتهم من أي أذى قد يلحق بهم وتسهيل مهام عملهم الطبي والإنساني خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا وفاضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية.

وشددت اللجنة، على رفضها بشكل قاطع مصادرة الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتي هي مكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية .