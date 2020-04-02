عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية فتحية عليه حامد، وذلك لبحث دور الوزارة خلال الأزمة الراهنة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الثني بمدينة بنغازي بحث، دور العمالة الملاصقة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين ودور العجزة، وضرورة الاهتمام بهم وإخضاعهم لدورات تأهيلية.

وبحث الاجتماع احتياجات دار العجزة والمسنين، وإمكانية تقديم مقترح بشأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، على أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأكد الثني على ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز تأهيل المعاقين ودار العجزة والمسنين خصوصا خلال المرحلة الراهنة مشددا على ضرورة النظر في احتياجات هذه الشرائح بشكل دوري من منطلق مسؤولية الحكومة على هذه الشرائح.