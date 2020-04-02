بلدية توكرة تتفقد عدد من المشروعات التي تشرف على تنفيذها بمنطقة الحمدة

الحمدة-العنوان

أجرى عميد بلدية توكرة محمود سليمان سعد زيارة ميدانية إلى منطقة الحمدة للوقوف على أعمال عدد من المشروعات التي تشرف على تنفيذها البلدية.

وتفقد العميد رفقة عدد من المسؤولين بالبلدية أعمال الصيانة إحدى المدارس، والتي تم التعاقد على صيانتها من قبل جهاز تنمية وتطوير المدن وإشراف بلدية توكرة.

كما أجرى زيارة إلى حقل آبار المياه في المنطقة الذي تمت صيانته وتنزيل مضخات وطراد ومفاتيح تشغيل به خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حفر بئر جديدة وتجهيزها وربطها عن طريق البلدية.

وخلال الزيارة، شدد عميد بلدية توكرة، على ضرورة إغلاق الوصلات غير الشرعية وإغلاق كافة أماكن تسريب المياه بالخط الرئيسي، وضخ المياه لمنطقة الحمدة التي تعاني من شح المياه الصالحة للشرب.

وطالب عميد بلدية توكرة، جهاز الحرس البلدي بضرورة تحذير أصحاب الوصلات غير شرعية بعدم تكرار هذا العمل غير القانوني.