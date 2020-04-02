مصرف الوحدة يفعّل الرسائل النصية لتفادي الازدحام

أعلن مصرف الوحدة اليوم الخميس عن إطلاق الرسائل النصية القصيرة حرصا منه على صحة زبائنه ولتجنب الازدحام خوفا من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه بإمكان الزبائن تفعيل خدمة “موبي كاش” عن بعد لمن يرغب، عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم المصرف من الرقم المشترك به سابقا، حيث تتضمن الرسالة الرقم السري لخدمة SMS بالإضافة إلى الرقم الوطني.

وأشار “ألوحدة” إلى أنه سيتم إرسال رقم بطاقة “الموبي كاش” وثم إتاحة خدمة الشراء للزبائن والتي تشتمل جميع أنواع السلع، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات دون استعمال النقود، عدا عن إدارة الحساب البنكي عن طريق الهاتف المحمول.

يذكر أنه هناك مصارف أخرى أطلقت خدمات إلكترونية متعددة للمستخدمين للحد من انتشار الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية