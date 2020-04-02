أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة الصحية لأول مريض مصاب بكورونا في ليبيا تتحسن بشكل مستمر.

وأوضح المركز أن أول حالة تم تسجيلها كانت لشخص يبلغ من العمر 73 سنة مبينا أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصورة مرضية وبانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) حتى يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب.