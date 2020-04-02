مكافحة الأمراض تكشف الحالة الصحية لأول مصاب بكورونا في ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
02 April, 2020
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة الصحية لأول مريض مصاب بكورونا في ليبيا تتحسن بشكل مستمر.
وأوضح المركز أن أول حالة تم تسجيلها كانت لشخص يبلغ من العمر 73 سنة مبينا أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصورة مرضية وبانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) حتى يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك