

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

02 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم إن قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا يعد قرارا جيدا لكن توقيته قد يتسبب في تدهور الأوضاع الداخلية بالبلاد.

وقال دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن القرار جيد وإن كان متأخرا مضيفا “لكن توقيته قد يسبب في تدهور الأوضاع الداخلية طالما لم يصاحبه ضغوط لتحقيق تسوية سياسية تنتج عنها حلول جذرية وخروج المرتزقة السوريين المتطرفين من ليبيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن إطلاق المهمة “إيريني” في البحر المتوسط بهدف إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا..