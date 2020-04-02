اخبار ليبيا الان

القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة حربية لمليشيات الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

سرت-العنوان

أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس إسقاط طائرة حربية تابعة لمليشيات الوفاق في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة وأكدت مقتل قائدها ومساعده.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز “L39″ ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين”.

وأضاف، “أن الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما”.

وأعلنت القوات المسلحة يوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن استهداف الطائرة المسيرة جاء بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كيف يقبل اى طيار حمار ان يقاتل جيش بلده الوطنى ويتحالف مع مرتزقة سوريين واحتلال تركى ووضح انهم اغبياء لدرجة عدم استطاعتهما العبوط بالمظلة !!! وهما الان يريان مقعدهما فى النار

    رد

    • هم كانوا يقاتلون الجنجاويد والسوادين والقناصه الروس والتشادين. إن كان هذا جيشهم الوطني فتبا لهذا الجيش

      رد