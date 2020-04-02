القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة حربية لمليشيات الوفاق

سرت-العنوان

أعلنت القوات المسلحة اليوم الخميس إسقاط طائرة حربية تابعة لمليشيات الوفاق في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة وأكدت مقتل قائدها ومساعده.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز “L39″ ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين”.

وأضاف، “أن الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما”.

وأعلنت القوات المسلحة يوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن استهداف الطائرة المسيرة جاء بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.