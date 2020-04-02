المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي شفاء أول حالة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد

طرابلس 02 أبريل 2020 (وال)- نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، ما تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ بشأن شفاء أول حالة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية ومتواجدة داخل غُرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المستشفى.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إعلان الشفاء؛ لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بحالة المريض.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن حالة الأولى المصابة في ليبيا بفيروس “كورونا”، هو لشخص يبلغ من العمر 73 عامًا، وحالته الصحية في تحسن مستمر، ويتماثل للشفاء بصورة مرضية، وفي انتظار نتيجة التحليل السالبة “لمرتين متتاليتين” حتى يتأكد خلوه من الفيروس، لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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