أعلنت عملية بركان الغضب وصول شحنات جديدة من أدوات ولوازم الوقاية الشخصية، وتوزيعها على التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في محاور القتال للتصدي لوباء كورونا.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن توزيع لوازم الوقاية الشخصية يأتي تنفيذاً لتعليمات غرفة العمليات المشتركة لعملية بركان الغضب لجميع المسلحين بالتقيد بخطوات الوقائية اللازمة عند اقتحام مواقع الجيش وعدم لمس أي معدات أو آليات أو أسلحة أو عند التعامل مع المقبوض عليهم ضماناً لسلامتهم من احتمال انتقال عدوى الإصابة بفيروس الكورونا