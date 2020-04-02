

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

02 April, 2020

رأى عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية، وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، أن المهمة الأوروبية “إيريني”، هي عبارة عن صراع على أماكن نفوذ في ليبيا.

وقال البحباح، في حديثه لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الأوروبيون يهدفون من خلال هذه العملية إظهار أن الدور الفعال في منطقة جنوب المتوسط، هو مهمة أوروبية ذلك أنها تشكل منطقة أمن استراتيجي بالنسبة للأوروبيين، وأن تركها لطرف آخر سوف يقوض مصالح تلك الدول سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والأتراك في تصريحاتهم يرون أن ليبيا هي شريك اقتصادي وأمني وعسكري بموجب الاتفاقية المهينة التي عقدوها مع السراج -والمهينة هنا بالنسبة لمصلحة الشعب الليبي الذي لن يجني من خلالها إلا مزيد من فقدان سيادته المفقودة أصلا- حيث أن هذه الاتفاقية تم إبرامها من جهة غير مفوضة بالتوقيع الذي يتطلب جملة من الإجراءات السياسية في حال إبرامها، وهي ضرورة عرض مشاريع هذه الاتفاقيات على الجهة التشريعية في الدولة الذي بدوره تبنيها واعتمادها وهو برلمان الدولة، لكن تركيا التي تعنيها هذه الاتفاقية قامت بالمصادقة عليها من البرلمان التركي الذي اعتبرها اتفاقية هامة من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية باعتبارها ستمكنها من السيطرة على مسافة 2000 كيلومتر جنوب المتوسط وتعطيها الحق للتدخل متى شاءت وفي أي وقت”، بحسب تعبيره

وتابع البحباح، “بناء على ما سبق نجد أن التدخل التركي اليوم في ليبيا يعد مشروعا لتركيا بموجب تلك الاتفاقية، والسؤال الذي ينبغي طرحه هو مادام العالم يعترف بحكومة الوفاق عليه أن يحترم كل إجراءاتها بغض النظر عن ماتحققه من مكاسب أو خسائر لدول معينة، وبالتالي لايحق للدول الأوربية التدخل، إلا كون الدولة الليبية فاقدة للسيادة، ومن باب انتهاك القانون الدولي! أما الشعب الليبي الفاقد للسيادة حتى الآن لا يملك القبول أو الرفض في مثل هذه الحالة إلا إذا عبر من خلال مؤسسة تشريعية تمثل إرادته، إن وضع تلك المؤسسة التشريعية المتفكك والمتشظي هو الذي أجهض أي ممانعة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، إذا قبل الحديث عن التدخل الأجنبي والعبث بالدولة الليبية المفترضة هو أن هل هذه الدولة هي دولة ذات سيادة حقيقية وليس كما يعبر عنها اليوم دوليا وهي تحت عباءة ومظلة الأمم المتحدة، ومرهونة بقراراتها وتحت تقييم وإدراجات مبعوثيها الذي عبر أخيرهم بأن المسألة الليبية أصبحت مسألة صراع دولي وتضارب مصالح دول، الشعب الليبي في هذه الحالة ليس بوسعه فعل شيء إلا إذا عبر عن إرادته من خلال فعل شعبي ثوري يعبر عن إرادته أو مؤسسة عسكرية تقوم بحسم الصراع لصالحه، غير هذا الأسلوب تظل ليبيا في عهدة التدخل الأجنبي الذي يفسر شرعيته المتدخلين من الدولي، وأعتقد أن الشعب الليبي سيعاني الامرين مالم يحسم الصراع سريعا لمصلحته بارادته الحرة”، على حد وصفه.