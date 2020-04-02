اخبار ليبيا الان

الغرياني يشكك في إجراءات الوقاية من كورونا.. “قرار حظر التجول قرار غبي وحفتر هو الوباء الأكبر”

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وصف الشيخ الصادق الغرياني قرار حظر التجول وغيره من القرارات المطبقة لتفادي تفشي جائحة كورونا في ليبيا بأنه قرار “غبي” ومتأخر. وقال إن الله وحده يعلم ما هو المراد منه.

ودعا الغرياني، حكومة الوفاق والبلديات التابعة لها بتغيير سياستها في هذه المسألة وأن تكون القرارات مدروسة، حتى لا يزيد الضرر على الناس، على حد قوله.

وقال غرياني، على قناة التناصح، “حفتر هو الوباء الأكبر يجب على الناس جميعا وعلى الدول والمجاهدين أن يوجهوا كل طاقتهم واهتماماتهم له لدفعه ودحره ولدعم الجبهات”.

وأضاف، “حفتر ومرتزقته هم أشد خطرًا على الدين وعلى الوطن من وباء كورونا، مشيرًا إلى أن كورونا لم تقتل حتى الآن في ليبيا أي شخص بينما حفتر تسبب في قتل وجرح المئات”.

وتابع يقول، “إن الناس عليهم أن ينتهبوا لهذا الوباء الأكبر والخطير والذي لابد أن يقفوا جميعًا لدعم الجبهات بكل الوسائل”.

وقال الغرياني، “إن الجبهات هي أكثر المتضرر من هذا الحظر المبالغ فيه غير المدروس وغير واقعي ويتخذ لأهواء وأشياء شخصية غير حقيقية وغير واقعية ولا تتبع أي تعليمات صحيحة الصادرة من الدول التي لديها تجارب وفيها الموت في اليوم بالمئات ولم تصل لهذا الحظر الذي نفرض فيه على أنفسنا”.

وأضاف، “هناك من يتحجج في ليبيا بالبنية التحتية وقلة الإمكانيات للمبالغة في الاحتياط من فيروس كورونا، وأقول لهم هذا كلام إنشائي وغير علمي وغير واقعي، حتى في أمريكا يلبس الأطباء أكياس القمامة بدل ملابس الحماية، دول لديها الموت يوميًا بالمئات لم تنفذ حظر التجول الذي تنفذونه والمتضرر منه في النهاية هي الجبهات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • شيخ المتنطعين كلب صهيونى حقير يحصل على ثمن نباحه من قطرائيل التى تهدف لتفتيت الدول العربية ولكن سبحان الله كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ونصر عباده المخلصين على شر خلق الله لا يعلم هذا الحمار ان كورونا ارسله الله ابتلاء للناس فالمؤمن سيصبر على الابتلاء ايمانا بالقضاء والقدر اما عبدت الشيطان امثالك فيكفرون بانعم الله ولا يرضون بقضاء الله
    وانت ايها النطع هالك واتباعك لامحالة كما نرى من انتصارات ساحقة للجيش الوطنى وغدا سيسلموك للجيش الوطنى قربانا من اجل مصالحهم الخاصة
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم (2670)
    وللعلماء في تفسير ” التنطع ” و ” المتنطعين ” عبارات كثيرة ، تتوافق ولا تتعارض ، وكلها تجتمع في معنى واحد ، يرجع إلى التكلف والتشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح. ومن هذه المعاني :
    1- الغلو في العبادة والمعاملة ، بحيث يؤدي إلى المشقة الزائدة ، والشريعة لم تأمر إلا بما فيه يسر وسماحة ، ونهت عن التشدد في الدين ، وصور الغلو التي أحدثها الناس في الدين وعدها العلماء من التنطع لا تكاد تحصى بعدد .
    يقول النووي في “شرح مسلم” (16/220) :
    ” أي : المتعمقون ، الغالون ، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم ” انتهى .
    2- الابتداع في الدين ، بتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله ، واستحداث صور من العبادات والإلزامات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

    رد

  • متي يتعض هذا الخرياني الضال المضل ( قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (75)

    قوله تعالى : قل من كان في الضلالة أي في الكفر فليمدد له الرحمن مدا أي فليدعه في طغيان جهله وكفره ؛ فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر أي من كان في الضلالة مده الرحمن مدا حتى يطول اغتراره ، فيكون ذلك أشد لعقابه ، نظيره إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقوله : ونذرهم في طغيانهم يعمهون ومثله كثير ؛ أي فليعش ما شاء ، وليوسع لنفسه في العمر ؛ فمصيره إلى الموت والعقاب

    رد