قام مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان، بجولة أمنية للتفتيش على مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه ضـمن الإجـراءات الاحـترازية الـصادرة عـن الـغرفة الـرئـيسية لإدارة الأزمـة لـمكافحة فـيروس كـورونا بـوزارة الـداخـلية قام عويدان بجولة أمنية شملت التفتيش على مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس الكبرى والوقوف على سير العمل الأمني فيها، ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الداخلية، لمكافحة فيروس كورونا.