الجامعة العربية تنسق مع الأمم المتحدة لتفعيل لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشاورات مع قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم جهود السلام في البلاد، وذلك في سياق علاقة التعاون القائمة بين الجامعة والأمم المتحدة.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة، أن الطرفين ناقشا التحضير لتفعيل نشاط لجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن عملية مؤتمر برلين والتي ستعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسئولين اليوم الخميس.

وأشار مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إلى أن السفير الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، قد أجرى لقاء يوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضح المصدر، أن المشاورات تناولت مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية – والذي سيتم من خلال الدائرة التليفزيونية المغلقة – وأهمية خروج اللجنة برسالة واضحة وقوية تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الليبي والالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية الليبية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما تشاور الجانبان، بحسب المصدر، حول مجمل التطورات على الساحة الليبية والحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع وتشجيع الأطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

إضافة إلى الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية دعماً لهذه المسيرة وتفعيلاً لمخرجات قمة برلين وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المشاركة في عملية برلين كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس الماضي، وإلى الجامعة العربية خلال شهر أبريل الجاري، ثم إلى الاتحاد الأوروبي في شهر مايو القادم.

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