فخامة رئيس مجلس النواب يتقدم بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء والجيش وقيادته ووزارتي الصحة والداخلية في مكافحة فيروس “كورونا”

القبة 02 أبريل 2020 (وال)- تقدم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الخميس، بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية، وللجيش الوطني الليبي، وقيادته العامة، وضباط وضباط صف وجنود، ووزارة الصحة والهيئات والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها، واللجنة الوطنية الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا”.

هذا وجاءت إشادة فخامته؛ من خلال متابعته المستمرة للجهود التي تُبذلها كافة الجهات، من أجل التصدي ومكافحة فيروس “كورونا” في كل أنحاء ليبيا.

وأشاد فخامته بجهود وزارة الداخلية وضباط وضباط صف وأفراد شرطة في كل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل الهيئات، وفروع الهلال الأحمر، والكشافة والأندية الرياضية، وكل المتطوعين من أبناء الشعب الليبي، التي تُساند وزارة الصحة والمستشفيات، من خلال حملات التوعية والتعقيم والنظافة في كل المدن والقرى والأرياف الليبية، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن الليبي.

وأعرب فخامته عن شكره وامتنانه لكل أبناء الشعب الليبي، على تعاونهم والامتثال لتعليمات الأجهزة المختصة، لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ ليبيا وكل البشرية في جميع أنحاء العالم. (وال- القبة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال