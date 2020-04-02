الحكومة الليبية تبحث إنشاء صندوق “المسؤولية الاجتماعية”

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس، اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية عليه حامد، وذلك لبحث دور الوزارة خلال الأزمة الراهنة.

وذكرت الحكومة في بيان، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازي، ناقش دور العمالة الملاصقة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين ودور العجزة، وضرورة الاهتمام بهم وإخضاعهم لدورات تأهيلية نظرا لدورهم المهم في التعامل مع هذه الشرائح.

وبحث الاجتماع احتياجات دار العجزة والمسنين، وإمكانية تقديم مقترح بشأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، على أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الثني أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز تأهيل المعاقين ودار العجزة والمسنين خصوصا خلال المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة النظر في احتياجات هذه الشرائح بشكل دوري من منطلق مسؤولية الحكومة على الشرائح.

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