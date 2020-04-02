لجنة مكافحة كورونا تقرر استمرار حظر التجول حتى 8 أبريل

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته حتى 8 أبريل المقبل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن اللجنة المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة برئاسة رئيس الأركان العامة عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب، اليوم الخميس اجتماعها العاشر بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا.

وناقشت اللجنة العليا كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها خلال الاجتماعات السابقة، وما تم بشأنها من خطوات تنفيذية، مقررة بالاستناد على رأي اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته، حتى 8 أبريل المقبل.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية إن المرحلة تقتضي تمديد حظر التجول لكونه ضمن الاحتياطات الواجبة، داعية إلى الالتزام بالساعات المحددة للحظر للوقاية من وباء كورونا.

وأصدر عضو اللجنة العليا إبراهيم بوشناف القرار رقم (361) لسنة 2020 ميلادي بشأن استمرار الأحكام المتعلقة بالحظر.