طيران الوفاق يستهدف ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد

أعلنت عملية بركان الغضب أن الطيران التابع لقوات الوفاق استهدف ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد كما استهدف مخزنا للذخيرة و 10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الطيران التابع لقوات الوفاق استهدف 3 ناقلات وقود جنوب بني وليد كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش المتمركز جنوب العاصمة طرابلس كما استهدفت مخزنا للذخيرة و 10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة.

وكان الطيران التركي المسير، شن اليوم الخميس، ثلاث ضربات جوية على عدد من الأهداف المتفرقة جنوب مدينة بني وليد.

وأفادت المصادر، أن الضربة الأولى استهدفت حاوية ذخيرة جهة مغطولة جنوب تينيناي مما أدى لتدميرها ونجاة السائق، فيما استهدفت الضربة الثانية عدد 2سيارة كنتر تحمل ذخيرة، لم تنفجر ولكن إصيب سائقها، واستهدفت الضربة الثالثة حاوية ذخيرة محمولة أسفرت عن إصابتها إصابة طفيفة ولم تنفجر، لافتة إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن إصابتها بقاذف ار بي جي.