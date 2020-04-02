قوات الوفاق تقول إنها دمرت ناقلات وقود كانت في طريقها لإمداد قوات الجيش في جنوب طرابلس

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قالت قوات الوفاق اليوم الخميس أنها دمرت ناقلات وقود جنوبي بني وليد كانت في طريقها إلى إمداد قوات الجيش الوطني جنوبي العاصمة طرابلس، غضافة إلى تدميرها مخازن ذخيرة وسيارات مسلحة جنوب شرق منطقة الوشكة.

يأتي ذلك فيما ذكرت قوات الجيش الوطني أنها أسقطت طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق في منطقة الوشكة ما أدى على مصرع طاقمها.

وقال “عملية بركان الغضب” التابعة لقوات الوفاق، “إن سلاح الجو استهدف ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الارهابية جنوب العاصمة طرابلس، إضافة إلى تدمير مخزن ذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة”.

وفي وقت سابق أعلنت “عملية بركان الغضب” أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق، استهدف ثلاث شاحنات تحمل إمدادات ذخائر وقذائف مدفعية وصواريخ غراد جنوب بني وليد كانت في طريقها لدعم قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس.

ونشرت “عمليات بركان الغضب” على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لاندلاع حريق في سيارة لنقل الوقود قالت إنها كانت في طريقها لإمداد الجيش الوطني في جنوب طرابلس.

من جانبها، أعلنت الجيش الوطني، إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق في منطقة الوشكة وأكدت مقتل طاقمها. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش، اللواء أحمد المسماري، في تدوينة على فيسبوك، “إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز L39 ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين”.

وأضاف المسماري، “أن الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما”.

وأعلن الجيش الوطني، يوم الثلاثاء إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن استهدافها جاء بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس.

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