تسلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس الشحنة الأولى من المعدات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدة أنها ستباشر في التوزيع على المناطق المستهدفة في القريب العاجل.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء ليبيا سيستفيدون من المعدات الطبية التي تم استلامها حديثا للمساعدة في مجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم ” إن المؤسسة في انتظار شحنات جديدة ستصل في الأيام والأسابيع القادمة عن طريق الشحن الجوي، وتضم هذه الشحنات مساعدات من شركة أو أم في، وائتلاف ريبسول، وشركة ايني، وشركة سنكور”.