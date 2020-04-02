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“الجمهورية- سوق الثلاثاء” يعلن توفر السيولة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير فرع سوق الثلاثاء التابع لمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس الصديق قريرة، إن السيولة متوفرة بالفرع بسقف سحب قدره 1000 دينار، موضحا أن العملاء يمكنهم سحب 400 دينار إضافية من آلة “ATM”.

وأضاف قريرة في تصريح لقناة “218”، الخميس، أن إدارته قررت تقسيم العمل اليومي على مجموعتين من الموظفين “أ-ب” في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار مدير الفرع إلى تمكن إدارته من إنجاز مرتبات القطاعات في وقت قصير عن أشهر “يناير وفبراير ومارس”، موضحا أن ما تم العمل عليه من مرتبات هو ما قامت المؤسسات المعنية بإحالتها لإدارة الفرع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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