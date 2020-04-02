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الشاطر: تخصيص السراج 75 مليون دينار نصفها لبلديات حفتر كارثة أكبر من كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012  عبدالرحمن الشاطر إن تحصيص رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مبلغ 75 مليون دينارللبلديات سيذهب نصفها إلى ما وصفها بـ” بلديات حفتر ” (بلديات المنطقتين الشرقية والجنوبية وبعض بلديات المنطقة الغربية)، زاعماً أن الأخير سيستعملها كدعم لما وصفه بـ”عدوانه على المنطقة الغربية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الاربعاء قال:” بهذا القرار اكد ما قلته وكررته منذ عام  2018 انه كارثة وأضيف أكبر من كورونا وانه حالة ميؤوس منها كان الله في عوننا” حسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هذا الرجل معتوه كثير الكلام ليس شاطرا الا في النقد الهدام…
    اللهم ارحنا منه ومن امثاله بما شئت وكيفما شئت رب العالمين…
    اللهم احفظ البلاد والعباد من شر هذا الوباء ومن كل بلاء
    اللهم اكفنا شر السفهاء و البلهاء امثال هذا الرجل

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  • صدق من قال رجل معتوه وحاقد ودجال تاريخه اسود من ايام جريدة (لا )على اعتبار انها معارضه ايام القذفى وهى جريدة تتبع الاستخبارات
    هولا المتلونون سبب دمار ليبيا ٠شفناك ايام لندن كل همكم المال ما علاقتك بالدبلوماسيه ياشاطر يافاهم يابوالعريف.

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