“218” ترصد استعدادات مستشفى صبراتة لكورونا

تجولت كاميرا “NEWS 218” في مستشفى صبراتة التعليمي للوقوف على أبرز الاستعدادات وكيفية سير العمل بداخل الأقسام بالمستشفى التي تعمل بإمكانيات محدودة تحسبا لأي طارئ لمجابهة وباء كورونا.

ويضم المستشفى أقساما عدة يجري العمل بها على قدم وساق في إطار تجهيز كل مايلزم برغم قلة الإمكانيات للاستمرار بالعمل واستقبال الحالات، وتحسبا لأي طارئ في إطار الاستعداد لحالات الاشتباه بالفيروس إن ظهرت.

ويتم استخدام قسم الإسعاف والطوارئ الآن للحالات الطارئة فقط، كما أن العمل جار على تعقيم وتطهير الأقسام بشكل دوري على مدار الساعة لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين داخل المدينة وخارجها .

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