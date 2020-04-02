لجنة مكافحة كورونا تبحث إنشاء مستشفيات ميدانية في الجنوب

بحث اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماعها اليوم الخميس التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا في بلديات الجنوب، والاستعدادات الجارية لإنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق الجنوب خلال عشرة أيام لاستخدامها كأماكن للحجر الصحي في حال وصل الوباء لتلك المناطق.

وأكد عضو اللجنة وزير الصحة سعد عقوب أن وزارة الصحة خصصت للجنوب الليبي عبر جهاز الإمداد الطبي عدد جهازين PCR المستخدم في التحاليل الطبية الكاشفة على الفايروس، وتدريب أشخاص على استخدامه.

وأردف عقوب خلال اجتماع للجنة برئاسة رئيس الأركان العامة عبد الرزاق الناظوري أنه اتفق مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، على توفير كافة احتياجات بلديات الجنوب من النواحي الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفيرها عبر جهاز الإمداد الطبي خلال هذه الأيام.

وأضافت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا طبيبين مختصين بمكافحة الأمراض للجنة الاستشارية الفرعية.

واختتمت اللجنة اجتماعها ببحث آلية لمعالجة أزمة شح الوقود والغاز في مناطق الجنوب الليبي.