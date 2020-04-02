السويحلي : هناك إصرار أوروبي بقيادة فرنسا لمنع الوفاق من دفع عدوان حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أن فرنسا تقود تحالفا أوروبيا لمنع حكومة الوفاق للدفاع عن نفسها في مواجهة “عدوان حفتر”، حسب وصفه .

السويحلي قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمام الإصرار الأوروبي بقيادة فرنسا على منعنا من وسائل الدفاع عن أنفسنا، لم تعد تُجدى بيانات الاحتجاج والتحفظ”.

وأضاف”الحكومة مطالبة اليوم وليس غدا باتخاذ قرارات رادعة وقوية لحماية حقنا فى مواجهة عدوان حفتر”، وشدد على توقف تعاون خفر السواحل فى ملف الهجرة، بالإضافة إلى ملفات أخرى، لم يذكرها، حسب قوله .

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، عبر صفحته الرسمية، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

وأضاف الاتحاد أن العملية العسكرية ستنفذ مهام ثانوية أيضا؛ مثل رصد وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة من ليبيا للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المساهمة في بناء القدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية على مهام إنفاذ القانون في البحر.

وتابع أن مهام “ايريني” الثانوية أيضا تتضمن المساهمة في تعطيل النموذج التجاري لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم من خلال جمع المعلومات ودوريات الطائرات، وسيقود العملية الأدميرال فابيو أغوستيني كقائد عمليات الاتحاد الأوروبي، وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ولاية العملية “ايريني”، ستستمر مبدئيًا حتى 31 مارس 2021م، وستكون تحت المراقبة الدقيقة للدول الأعضاء في الاتحاد، والتي ستمارس السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي من خلال اللجنة السياسية والأمنية “PSC” ، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأردف بيان الاتحاد، أنه بالتوازي مع إطلاق “ايريني”، ستوقف العملية “صوفيا” الحالية في البحر المتوسط أنشطتها بشكل دائم، وذلك بعد التزم المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير الماضي، بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 لسنة 2011م، و2292 لسنة 2016م، و2473 لسنة 2019م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24