من معيتيقة إلى ميناء أبوستة العسكري .. المسماري يكشف عن مقر مركز القيادة التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، نقل جزء من مركز القيادة التركي في قاعدة معيتيقة الجوية إلى ميناء أبو ستة العسكري.

المسماري أضاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “تم نقل معظم أماكن إقامة الأفراد التركية من قاعدة معيتيقة إلى فندق كورنيثيا طرابلس.

وعن محاور القتال، أكد مقتل 20 عسكريا تركيا خلال استهداف أحد مواقع مليشيات حكومة الوفاق بمدينة مصراتة.

وقال المسماريإن ضربات الجيش ضد غرفة عمليات الطيران المسير بالكلية الجوية في مصراتة أدت إلى مقتل 20 عسكريا تركيا.

وأوضح أن 7 أتراك تم استهدافهم داخل غرفة العمليات و13 آخرين قتلوا في مقر الإقامة التابع للمليشيات بالكلية الجوية في مدينة مصراتة، وتتخذها غرفة عمليات ومركزا للأتراك ومنطلقا للطائرات التركية المسيرة، التي أسقط الجيش أكثر من 50 منها منذ بدء عمليته في طرابلس أبريل 2019.

وتابع أن القتلى الأتراك الذين تم استهدافهم، ينضمون لحصيلة قتلى جيش تركيا في ليبيا، لترتفع إلى أكثر من 50 قتيلا، عقب مذكرتي تفاهم وقعهما كل من الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر من العام الماضي الماضي.

وبخصوص المرتزقة السوريين، تابع أن حصيلة قتلاهم بلغت نحو 500 عنصر خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن مليشيات السراج تضع المرتزقة في الصدارة في أغلب الجبهات، خاصة في شرق مصراتة ومحيط طرابلس.

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