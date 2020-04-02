تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لجائحة كورونا

بنغازي-العنوان

أخلت إدارة العامة لمركز بنغازي الطبي، اليوم الخميس، البرج الثالث بالمركز بشكل كُلي لتخصيصه بالكامل للعزل الصحي في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مدير عام المركز، رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس كورونا، المشكلة من القائد العام للقوات المسلحة، فتحية العريبي، إن إدارة المركز الطبي قامت بإيعاز من الحكومة الليبية ووزارة الصحة بفصل البرج الثالث عن بقية المركز، لتخصيصه لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لسهولة فصله عن الأقسام الأخرى.

وأكدت العريبي، إخلاء البرج من جميع أقسام أمراض الدم والكلى والجلدية والأورام وعناية الباطنة وتخصيصه بالكامل لجائحة كورونا. وكشفت، أنه سيتم تجهيز البرج بسعة سريرية تصل لـ 250 سرير إيواء، وعدد 34 سرير عناية فائقة.

وأكدت العريبي، أنه قد جرى تخصيص عيادة الماجوري لمرضى غسيل الكلى حتى يتسنى للمرضى الفشل الكلوي الاستمرار في الغسيل تحت إشراف ومتابعة أطباء واستشاريي أمراض الكلى، وذلك وفقا لتعليمات صدرت عن وزارة الصحة.