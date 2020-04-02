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«بركان الغضب» تعلن استهداف 3 شاحنات محملة بذخائر بمنطقة الأصابعة

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، استهداف سلاح الجو «3 شاحنات محملة بالذخائر و قذائف الهاون و صواريخ غراد في محيط منطقة ⁧‫الأصابعة».

وأشارت «بركان الغضب» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الشاحنات ‬⁩ كانت في طريقها لإمداد قوات القيادة العامة جنوب العاصمة ⁧‫طرابلس‬⁩‬. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت العملية أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف سلاح الجو «ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد»، إلى جانب استهداف «مخزني ذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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