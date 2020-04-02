الولايات المتحدة والدولية للهجرة تدعوان لوقف الأعمال العدائية بليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا، على ضرورة الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية في ليبيا للسماح للسلطات المحلية بمجابهة تهديد فيروس كورونا الذي يلوح في الأفق.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن نورلاند وسودا ناقشا، اليوم الخميس، خلال إحاطة إعلامية افتراضية الحاجة إلى منع أي تمييز في الحصول على الرعاية الصحية في جميع أنحاء ليبيا مضيفة “من أجل حماية السكان بشكل عام، يجب أن يتمكن أي شخص، بما في ذلك المهاجرون، الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا من الحصول على الاختبار والعلاج”.

وشارك السفير الأمريكي لدى ليبيا اليوم الخميس في بقيادة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا،.

وأوضح البيان أن سودا، الذي قاد الإحاطة الإعلامية استعرض آخر المستجدات حول المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة إلى الفئات الأكثر هشاشة في ليبيا، بما في ذلك المهاجرين والنازحين داخليا، كما أطلعت المنظمة الدولية للهجرة المشاركين على تنسيقها مع الشركاء الصحيين الليبيين والسلطات المحلية لتعزيز جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان، أن المنظمة الدولية للهجرة تعتمد على خبرتها الواسعة في تتبع تحركات واحتياجات السكان المعرضين للخطر، وتعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض لتحسين مراقبة الأمراض على الحدود الليبية والمساعدة في تتبع الأشخاص الذين كان لهم تواصل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأردف البيان، أن المنظمة أطلقت حملة صحية شاملة لتحسين الصحة العامة، وزيادة الوعي بالفيروس، وتوفير مستلزمات النظافة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز، لضمان إدراج الفئات الأكثر هشاشة وتهميشا في التدابير الوقائية والصحة العامة الوطنية.

وتابع البيان، أن المنظمة الدولية للهجرة تقدم تدريبات للتوعية الصحية وإمدادات طبية للسلطات الليبية كجزء من هذه الحملة الصحية كما تواصل الفرق الطبية التابعة للمنظمة إدارة المساعدة الصحية المنقذة للحياة للأشخاص المستضعفين في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك التحقق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية الأولية.

وأكد البيان، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدعم المنظمة الدولية للهجرة بتمويل يركز على تعزيز أمن الحدود والاستجابة لتدفقات الهجرة غير النظامية.