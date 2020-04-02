بتعليمات من رئيس الحكومة تجهيز البرج الثالث من طبي بنغازي لمجابهة وباء كورونا

بنغازي 02 أبريل 2020 (وال) – قام رئيس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني بشكل سريع بتجهيز البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي بكافة الأجهزة والآسره، لمواجهة جائحة كورونا التي تهدد كل العالم وحرصاً على تطبيق جميع الخطط والتجهيزات الاحترازية .

وقالت مدير عام مركز بنغازي الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس كورونا الدكتورة فتحية العريبي إن تجهيز البرج الثالث جاء بإيعاز من الحكومة الليبية ووزارة الصحة بفصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى، وتم إخلاء البرج من جميع أقسامه “أمراض دم، وقسم كلى، وجلدية، وأورام، وعناية باطنة) وتم تخصيصه بالكامل لجائحة كورونا .

العريبي أوضحت – بحسب المكتب الإعلامي للمركز – فقد بلغت السعة السريرية للبرج 250 سرير و 34 سرير عناية فائقة .

وتابعت أن الحكومة الليبية استجابت بشكل سريع لتوفير كل التجهيزات، وبفضل الله والحكومة الليبية وصلنا إلى الآن عدد كبير من الآسره سواء عناية فائقة أو آسرة الإيواء بجميع مستلزماتها، ووصلتنا أجهزة تصوير متحركة وثابتة، وأجهزة تصوير تلفزيوني وأجهزة مراقبة القلب وتخطيط القلب، بالإضافة إلى أجهزة الصدمات الكهربائية ويوجد بالمركز جهاز التصوير المقطعي .

ونوهت رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة وباء كورونا إلى أنه جاري العمل لتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وبالتالي أصبحت الآسره المتاحة في بنغازي وضواحيها 250 سرير إيوائي، و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي الطبي، و 100 سرير إيوائي في مستشفى الهواري، و33 سرير عناية فائقة، و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة في النفسية .

وختمت العريبي “الآن وضعنا ممتاز بفضل الله ولا زلنا نطبق الوقاية والطرق الاحترازية وفي حالة لا سمح الله وصلتنا جائحة فيروس كورونا لدينا خطط أخرى للمواجهة، ونتمنى السلامة للجميع . (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال