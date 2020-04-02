كيف استعدت المدن الليبية لمواجهة كورونا؟

اتخذت العديد من المجالس البلدية ولجان الطوارئ فيها، إجراءات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، أبرزها تخصيص أماكن لعزل الحالات المحتمل إصابتها، إضافة لتشكيل فرق لإجراء عمليات الرش وتعقيم الشوارع والأماكن العامة والخاصة بالمدن.

من جهة أخرى يستمر الحرس البلدي في المناطق بإجراء الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية بالتعاون مع مكاتب الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية للحفاظ على أمن المواطن الغذائي، في حين تعمل شركة خدمات النظافة على إزالة المخلفات وحماية البيئة التي تسهم في انتشار الأمراض والأوبئة.

أما رجال الأمن فيقومون على حماية المواطنين في فترة إلزامية البقاء في المنازل ويقومون بتطبيق حظر التجول. كما تقوم الجهات العاملة في المدن كالمصارف وغيرها على تأمين بيئة نظيفة في مقارها واتباع المعايير الصحية الموصى بها للعملاء المرتادين عليها وكل ذلك للوقاية من تفشي الفيروس وحماية المواطن.

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